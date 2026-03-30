Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında kritik bir aşama geride kaldı. Aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 13 şüpheli hakkında verilen kararlar açıklandı. Mahkeme, 9 kişinin tutuklanmasına hükmederken, 4 kişi hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

Tutuklama talebi sonrası karar geldi

Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılmıştı. Yapılan değerlendirme sonucunda, Özkan Yalım’ın da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Başkan Yalım’a “örgüt kurma” suçlaması

Dosyada, Belediye Başkanı Özkan Yalım’a “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlaması yöneltilirken, diğer şüpheliler için “örgüt üyeliği” suçlamasıyla işlem yapıldığı belirtildi. Soruşturmanın kapsamının geniş olduğu ve çok sayıda delilin incelendiği ifade edildi.

Üst düzey belediye yöneticileri de listede

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilenler arasında Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Muhasebe ve Finans Müdürü Hüseyin Yaman ile Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz gibi belediyede görevli üst düzey isimler de yer aldı.

4 kişiye adli kontrol

Mahkeme, bazı şüpheliler hakkında ise tutuklama yerine adli kontrol uygulanmasına karar verdi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan isimlerin Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy ve Salih Sönmez olduğu öğrenildi.

Soruşturma süreci devam ediyor

Uşak Belediyesi’ni kapsayan rüşvet soruşturmasının önümüzdeki süreçte yeni gelişmelere sahne olabileceği belirtiliyor. Yargı sürecinin ilerleyen aşamalarında dosyaya ilişkin detayların netleşmesi beklenirken, kamuoyu gelişmeleri yakından takip ediyor.