Orta Doğu’da gerilim tırmanırken, Lübnan’da İsrail saldırılarının bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart’tan bu yana süren saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1240’a, yaralı sayısının ise 3 bin 680’e ulaştığını duyurdu.

İsrail’in 2 Mart tarihinde başlattığı saldırılar, aralıksız şekilde devam ederken, bölgede sivil kayıpların artması endişe yaratıyor. Sağlık yetkilileri, son günlerde ölü ve yaralı sayısında ciddi bir yükseliş yaşandığını belirtti.

Yetkililer tarafından paylaşılan verilere göre, saldırılarda yaralananların sayısı 3 bin 680’e çıktı. Sağlık sisteminin artan yük nedeniyle zorlandığı, hastanelerde yoğunluk yaşandığı ifade ediliyor.

Saldırıların yalnızca can kaybına değil, büyük çaplı bir insani krize de yol açtığı vurgulandı. Ülkede yerinden edilenlerin sayısı 1,2 milyona ulaşırken, birçok aile güvenli bölgelere sığınmak zorunda kaldı.

Artan saldırılar, Lübnan’da altyapı, sağlık ve barınma alanlarında ciddi sorunlara neden oluyor. Uluslararası kamuoyu, bölgede ateşkes sağlanması ve sivillerin korunması yönünde çağrılarını sürdürürken, sahadaki durumun kritik olduğu değerlendiriliyor.

Yaşanan gelişmelerin ardından uluslararası kuruluşların bölgeye yönelik adımları merak konusu oldu. Uzmanlar, çatışmaların devam etmesi halinde insani krizin daha da derinleşebileceği uyarısında bulunuyor.