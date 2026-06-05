Son Mühür- TBMM lokantasında staj yapan öğrencilere yönelik taciz iddiaları ülke gündemini oldukça sarsmıştı. Davada sanıkların haklarında 6 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyordu. Gündemde bomba etkisi yaratan davada yeni gelişme yaşandı.

Ankara 57'nci Asliye Mahkemesi, TBMM'de staj yapan öğrencileri taciz ettikleri iddiasıyla tutuklu yargılanan 4 sanığı, yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

Sanıklardan birkaçı mesajlaşma iddialarını kabul etti. Tutuklu sanık İbrahim Beşlioğlu yanına gitmediğini ancak muhabbet etmek için mesaj attığını itiraf etti.

Sanık Recep Seven ise çocukların 6 ay sonra neden söylemediklerini sorgulayarak "Bu çocuklar neden 6 ay sonra böyle bir kanıya vardılar? Her hafta öğretmenleri geliyordu. Neden bu kadar zaman sonra böyle bir şey söylediler?" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Halil İlker Güner eşinin boşanma davası açtığını ifade etti ama Güner aynı zamanda "Telefon numarasını kendi verdi. Sosyal medyadan kendisi ekledi" dedi.

"Şerefim, gururum..."

Savunma yapan tutuklu sanık Durmuş Uğurlu, 15 yıldır şerefi ve haysiyetiyle çalıştığını, hakkında daha önce hiçbir tutanak tutulmadığını ileri sürerek, "Şerefim, gururum ayaklar altına alındı. Şahsıma yapılan suçlama bana ağır gelmektedir. Bana iftira atıldı. Kızımın psikolojisi bozulduğu için okuluna ara vermek zorunda kalmıştır. Suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" diye ekledi.