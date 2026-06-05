Son Mühür- CHP'de İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın başkanlığına seçildiği Yüksek Disiplin Kurulu, 2023'ten itibaren Özgür Özel döneminde alınan partiden ihraç kararlarının kaldırılması yönünde tavsiye kararı alması kafaları karıştırmıştı.

Otel odasında belediye çalışanı bir kadınla birlikteyken gözaltına alınma görüntüleriyle Türkiye'nin konuştuğu bir isim haline gelen Özkan Yalım'ın da CHP'ye döneceği iddiaları konuşulmaya başlandı.

Özgür Özel'e mavi valiz içinde 1 milyon lira para verdiği, VIP aracının masrafını Uşak Belediyesi şirketi üzerinden ödediği yönünde itiraflarının ardından Yalım, 2 Mayıs'taki YDK toplantısında partiden ihraç edilmişti.

CHP'deki parti içi iktidar savaşında Kılıçdaroğlu'na verdiği açık destekle dikkati çeken Barış Yarkadaş, Özkan Yalım'ın partiye dönüşünün mümkün olmadığını savundu.

İhraç edilmedi, istifa etti...



''Bugün bazı internet siteleri, CHP YDK’nın ihraç edilen CHP’lilerin geri döneceğine ilişkin karardan yola çıkarak “Özkan Yalım da yeniden CHP’li oluyor” başlığını atmışlar.

Baştan sona yanlış…'' vurgusunda bulunan Yarkadaş,

''Çünkü; Özkan Yalım, ihraç edilmedi; istifa etti, Bunu bana yazdığı 6 sayfalık mektubunda da ayrıntılı olarak anlatmıştı

Yalım; CHP’den 28 Nisan’da istifa ettiğine dair bir mektup kaleme alıyor. Mektup 29 Nisan’da o dönemki yönetimin eline geçiyor. Dolayısıyla istifa resmiyet kazanıyor.

CHP’nin o dönemki yönetimi bu gerçeği halktan saklıyor ve 3 Mayıs günü “Yalım’ı ihraç ettik” diye açıklama yapıyor.

Oysa ki; Yalım bu açıklamadan 5 gün önce istifa etmiş zaten.

Dolayısıyla; Özkan Yalım ihraç edilmediği için YDK kararıyla geri dönebilmesi de mümkün değil.

Meselenin doğrusu budur'' hatırlatmasında bulundu.