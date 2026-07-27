Son Mühür- Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP Genel Merkezi, partiye veda eden Özgür Özel'in CHP içinde bıraktığı 'Uyuyan hücre' tabir edilen isimlerle yolları ayırmak için kolları sıvadığı öğrenildi.

Aralarında Özel döneminin Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, partide bir dönem Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevlerinde bulunan Bihlun Tamaylıgil, Yeni Parti'nin ilk seçimde İzmir'den milletvekili olmasına kesin gözüyle bakılan Güldem Atabay ve Parti Meclisi üyesi Tolga Sağ gibi isimler, 'Nöbetçi' olarak CHP'de kalmıştı.



Yargıtay'ın kararına karşı önlem...



Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlığına yeniden taşıyan mutlak butlan kararına yapılan itiraz Yargıtay'ın önüne gelmiş, adli tatilin başlamasının ardından Özgür Özel ve arkadaşları yeni parti için harekete geçmişti.

Yargıtay'dan mutlak butlan kararının iptaline yönelik olarak çıkabilecek bir karara karşı önlem olarak Parti Meclisi'nde ve Disiplin Kurulu'nda bulunan ancak milletvekili olmayan isimlerin partide kalmasına karar verilmişti.



Genel Merkez düğmeye basıyor...



Özel'in liderliğindeki Yeni Parti'nin kuruluşu için 91 milletvekilinin imzası sonrası, Genel Merkez yeni döneme ilişkin en radikal hamlesini yapmaya hazırlanıyor.

Kılıçdaroğlu'nun talimatının ardından, Özgür Özel'e destek verdiği bilinen ancak CHP'de kalmayı tercih eden isimlerle kesin olarak yollar ayrılacak.

Bu konuda, sosyal medya mesajlarının yeterli kanıt sayılacağı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu liderliğindeki MYK'da Özgür Özel ve Yeni Parti'ye destek vermesine rağmen partide kalanların 'Uyuyan hücre' olarak değerlendirildiği ve söz konusu kişilerle ilgili kesin ihraç hamlesinin bu hafta içinde başlatılacağı belirtiliyor.

