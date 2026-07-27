Son Mühür- Geçtiğimiz hafta yaklaşık 120 İngiliz milyoner, yeni Başbakan Andy Burnham’a açık mektup yazarak kendilerinden ve genel olarak en zengin kesimden daha fazla vergi alınmasını talep etti.

“We want you to tax us. We can afford it (Bizden vergi alın. Bunu karşılayabiliriz.)'' temalı mesaj, gazeteci Fatih Selek'in de gündemindeydi.

Biraz daha vergi alın!



Geçen hafta İngiltere'de hükümete ''Bizden daha fazla vergi alın!'' diye çağrı yapıldı. Çağrıyı yapanların arasında iş insanlarının yanı sıra ünlü sporcu ve sanatçıların da bulunduğu imzacılar, 10 milyon sterlinin üzerinde serveti olanlar yüzde 2 servet vergisi ödesin dedi. Girişim, vatansever patronlar tarafından başlatıldı.

Bütün kuyumcular dükkanı kapattı...



''Adamlarda gelir vergisi yüzde 45. Buna rağmen böyle bir çağrı yaptılar'' hatırlatmasında bulunan Fatih Selek,

''Haberi okurken sarsıldım. Bir İngiltere'dekileri düşündüm bir de sürekli vergiden kaçan, vergi adffı isteyen bizimkileri. Geçen sene vergi memurları kuyumculara denetim için yapacak dediler, Kuyumcukent'te bütün kuyumcular ertesi gün 'Cenazem var' tabelasını asıp dükkanlarını kapattılar'' sözleriyle iki ülkenin iş insanları arasındaki anlayış farkına dikkat çekti.

''Bizim ülkede ekmeğin vergisi var, pırlantanın yok. Pırlantaya Nisan ayında ÖTV getirmeye çalıştılar ama son anda Meclis'te yine sümen altı ettiler'' vurgusunda bulunan Selek,

''Bizde 2021'de değerli konut vergisi diye bir şey getirildi. 17 milyon liranın üzerinde dairesi olan binde 3 ile 10 arasında vergi ödüyor. 5 yılda 634 milyon lira değerli konut vergisi yapılmış. Boğaz'da 3 milyar liraya yalı satılıyor. Bir yalının değerinin beşte biri kadar anca ediyor toplanan bu vergi.

Bizimkiler çalışana yükleniyor...



Maslak'ta gidin 350 milyon liraya 7+1 daire satılıyor. Vergi gelirinin yüzde 62'si KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerden sağlanıyor. Türkiye'de genel vergi yükü yüzde 25 civarında. Danimarka ve Fransa gibi ülkelerde yüzde 50'ye yakın. Ama onlar servetten vergi alıyorlar, bizim gibi çalışana abanmıyorlar. Türkiye'de 3 milyonun üzerinde milyoner var. Geçen yıl milyoner sayısı yüzde 50 arttı.

Dolar milyonerimiz artıyor...



Geçen ay yayınlanan bir rapora göre Türkiye dolar milyonerleri sayısının arttığı ikinci ülke oldu. Türkiye'nin dolar milyoneri sayısı 100 binin üzerinde. 2023'de bu sayı 60 bindi. Neredeyse ikiye katladı'' değerlendirmesinde bulundu.

''Sermaye düşmanı değiliz, biz zenginlerinin sayısının artmasına seviniriz. Ancak, ortada bir abukluk var'' diyen Fatih Selek,

''Sermaye sahiplerinin devlete vergi vermeyi bir yük değil, vatanseverlik gören bir anlayışla buluşmadığı, vergi adaletinin doğrudan servetten değil vatandaşın gelirinden sağlandığı düzlemde iki yakamızın bir araya gelmesi mümkün değil'' mesajı verdi.