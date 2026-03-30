Son Mühür - ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta Tahran’a yönelik saldırısıyla başlayan İran Savaşı’nda bir ay geride kalırken, sahadaki askeri hareketlilik ve yapılan siyasi açıklamalar gerilimin giderek arttığını gösteriyor.

Kara operasyonu sinyali

ABD Donanması’na ait, 3 bin 500 deniz piyadesi taşıyan USS Tripoli amfibi hücum gemisinin Ortadoğu’ya ulaşması dikkat çekerken, bu sevkiyat Washington yönetiminin İran’a yönelik olası bir kara operasyonuna hazırlandığı iddialarını güçlendirdi.

Askeri kaynaklar, petrol sevkiyatı ve stratejik konumu nedeniyle kritik öneme sahip Hark Adası’na yönelik operasyon ihtimalinin giderek güçlendiğini belirtiyor. Olası bir çıkarma harekâtının ise bölgedeki enerji dengeleri üzerinde doğrudan etkili olabileceği ifade ediliyor. ''Ele geçirmeye başladık...'' ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’de yayın yapan Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda, “ABD Hürmüz Boğazı’nın kontrolünü ele geçirecek mi?” sorusuna “Evet, bu şu anda gerçekleşiyor” yanıtını verdi. Bu sözler, küresel enerji ticaretinin kilit noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda yeni bir sürecin başlayabileceği şeklinde değerlendirildi. “İran petrolünü almayı tercih ederim'' Donald Trump, Financial Times’a yaptığı açıklamada Hark Adası’na dikkat çekerek, “Hark Adası’nı ele geçirip İran petrolünü almayı tercih ederim” ifadelerini kullandı. Bu sözler, ABD’nin enerji kaynakları üzerindeki hakimiyetini artırma hedefini açık biçimde ortaya koyan bir mesaj olarak değerlendirildi. Ateşkes için ne dedi? Tüm bu gelişmelere karşın diplomasi trafiğinin de devam ettiği belirtiliyor. Donald Trump, ABD ile İran arasında Pakistan aracılığıyla dolaylı temasların sürdüğünü ifade ederek, “Görüşmeler olumlu ilerliyor, kısa sürede bir ateşkes anlaşmasına varılabilir” dedi. Savaşta son durum Artan askeri sevkiyatlar, sert söylemler ve stratejik hedeflere yönelik planlamalar, Orta Doğu’da gerilimin kısa vadede azalmasının zor olduğunu gösteriyor. Uzmanlar ise olası bir kara operasyonunun, bölgesel çatışmayı daha geniş çaplı bir savaşa dönüştürebileceği uyarısında bulunuyor.