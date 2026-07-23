Son Mühür- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılına dair para politikası hamleleriyle ekonomi gündeminin odağındaki yerini koruyor.

Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında verilen kararlar, enflasyonla mücadele dahilinde yapılan sıkı para politikasının kısa vadede sürdürüleceğini belirtiyor.

Piyasalar ise yeni döneme dair yol haritasını, faiz politikası, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve enflasyon beklentileri kapsamında tekrar değerlendirmeye başladı.

Faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit tuttu.

Geçtiğimiz ay ne olmuştu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçtiğimiz ay beklentilere paralel olarak faiz kararını 37'de sabit bırakmıştı. Gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 40 seviyesinde açıklamıştı.

Beklentiler ne yöndeydi?

AA Finans’ın 16 ekonomist ile gerçekleştirdiği beklenti anketinde, Temmuz ayı Para Politikası Kurulu toplantısında faizlerin yüzde 37’de sabit bırakılacağı konusunda oy birliği sağlanmıştı.

Nitekim TCMB de Haziran ayındaki kararını tekrarlayarak bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmedi. Kararı değerlendiren Ekonomist Tonguç Erbaş, herhangi bir faiz değişikliği veya fonlama yöntemi değişimi beklemediğini, buna karşın karar metninde talebin azaldığına ve enflasyon patikasının aşağı yönlü olduğuna dair daha iyimser mesajların yer alabileceğini vurgulamıştı.

Ayrıca ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 35 olarak gerçekleşti.

