Son Mühür- Özgür Özel'le birlikte yol alacak olan CHP'li vekiller kapalı grup toplantısında bir araya gelerek, yeni partiyle ilgili yol haritasına son şeklini verdi.

Özel'in CHP'den istifa ettiği için katılmadığı kapalı grup toplantısına Murat Emir başkanlık etti. Toplantı sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Murat Emir,

''Kapalı grup toplantısı yaptık önemli kararlar alınması gerekiyordu oy birliğiyle aldık'' mesajı verdi.



İlk planda 91 vekil...



Grup toplantısında son kez kürsüye çıkarak CHP'ye veda edeceğini gözler önüne seren Özgür Özel'in liderliğinde kurulacak partiyle kurucu vekil olarak ilk planda 91 ismin katılması bekleniyor.

Başkent kulislerinde bu rakamın 95'e kadar çıkabileceğine işaret ediliyor.

Yargıtay'ın mutlak butlan kararına itirazla ilgili Eylül ayında vermesi beklenen kararı yüzünden PM içinde Özel'e yakın isimlerin partide tutulması bekleniyor.

Olası bir mutlak butlan kararı iptali durumunda Özgür Özel'in geri dönüşü söz konusu olduğu için teknik bir önlem olarak bu kararın alındığı belirtiliyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın CHP'de kalacağını duyurmasının ardından belediye başkanlarına yeni parti için çağrı yapılacak mı sorusu gündeme gelmişti.

Özgür Özel'in belediye meclislerindeki sandalye dağılımını riske atmamak adına başta büyükşehirler olmak üzere belediye başkanlarına katılmaları yönünde bir çağrıda bulunmayacağı öğrenildi.



Özel'den Türkiye vurgulu mesaj...



CHP seçmeni dışındakilere de ulaşabilme adına Özgür Özel'in kamuoyuna yönelik “Gelin hep birlikte Türkiye İttifakı’nı kuralım” çağrısını yapması bekleniyor.

Son hazırlıkları devam eden yeni partiyle ilgili kuruluş evraklarının en geç önümüzdeki pazartesi gününe kadar tamamlanarak resmi başvurunun yapılması hedefleniyor.

Partinin kuruluşuyla ilgili resmi başvurunun ardından Özgür Özel ve yol arkadaşlarının CHP rozetini çıkartıp yola yeni partinin rozetiyle devam edeceğini gösteren bir tören düzenleneceği öğrenildi.

Kamuoyunda sıklıkla dile getirilen Yeni Parti'nin de aralarında bulunduğu üç parti isminin masada olduğu belirtiliyor.

Özgür Özel'in önümüzdeki salı günü yeni partinin ilk grup toplantısında kürsüye çıkması bekleniyor.