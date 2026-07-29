Son Mühür - Simge Fıstıkoğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı Sözcü Masası programında, TBMM’ye giderek sorunlarını anlatan ve milletvekillerinden yardım isteyen vatandaşların durumu ele alındı. Tavır Gazetesi yazarı Can Özçelik, Meclis’e giden vatandaşlarla ilgili Kamer Genç döneminden örnek vererek şu ifadeleri kullandı:

''Kamer Genç'in odası çok dolardı bu konuda. Meclis'e o dönem haber yapmaya çok giderdim. Onlarca yüzlerce insan gelirdi ve bunlara orada çay kahve ve yemek ısmarlanıp dertleri dinlenirdi. Başka şehirlerden gelenlerin oteli dahi tutulurdu. 'Bir derdim var ve bunu çöz' derlerdi.''

Canlı yayında gerilim tırmandı

Zafer Partisi Başdanışmanı ve ekonomist Selçuk Geçer ise Özçelik’in bu açıklamasına karşılık vererek durumu "rüşvet" olarak değerlendirdi. İkili arasında başlayan söz düellosu kısa sürede sertleşti. Moderatör Simge Fıstıkoğlu’nun araya girerek gerilimi düşürme çabaları sonuç vermedi.

"Gerizekalı, aptal" diyerek stüdyoyu terk etti

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine taraflar arasında şu diyalog yaşandı ve Can Özçelik yayını terk etti:

Selçuk Geçer: "Kardeşim, hadsizlik yapma."

Can Özçelik: "Bana kardeşim diye hitap etmeyin."

Selçuk Geçer: "Kalk git."

Can Özçelik: "Çok büyük saygısızsınız."

Yayını terk etmek üzere ayağa kalkan Can Özçelik’in sarf ettiği "Gerizekalı, aptal" ifadeleri canlı yayında mikrofonlara yansıdı.