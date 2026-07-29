Merkezi sınav puanı alan ve liseye geçiş yapacak öğrenciler için sürecin en zorlu aşamalarından biri dün itibarıyla geride kaldı. Gençler, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00 sularında e-Okul sistemi üzerinden okul belirleme işlemlerini noktaladı. Şimdi tüm Türkiye'de gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak resmi duyuruya kilitlendi. Hangi eğitim kurumuna gideceğini öğrenmek isteyen on binlerce aday büyük bir sabırsızlık içinde ekran başında bekliyor.

2026 LGS TERCİH SONUÇLARI HANGİ GÜN DUYURULACAK?

Lise yerleştirme işleminin neticeleri ile dolmayan okul kapasiteleri 5 Ağustos Çarşamba günü ilan edilecek. Gençler, kayıt hakkı kazandıkları eğitim yuvalarını resmi "meb.gov.tr" internet sayfası üzerinden anında öğrenebilecek.

Bakanlık altyapısı; yerel yerleştirme, sınav puanıyla öğrenci kabul eden kurumlar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç farklı gruptaki başvuruları sırasıyla işleme alıyor. Kurallar gereği, adrese dayalı seçim ekranında kendi bölgesinden en az üç kurumu işaretleyen öğrenciler maksimum beş lise listeledi. Aynı lise türünden en fazla üç kurum seçilebildi. Sistemdeki yeşil renk öğrencinin kendi bölgesini, mavi renk komşu alanı, kırmızı renk ise uzak bölgeleri temsil etti. Adrese dayalı basamağı geçenlere sınavla girilen okullar için on, pansiyonlu yerler için beş olmak üzere toplam yirmi lise yazma hakkı verildi.

ANADOLU VE FEN LİSELERİ KONTENJANLARI NE KADAR?

Bu yıl sınav puanıyla girilen liselere toplam 198 bin 899 genç adım atacak. Kapasitenin en büyük dilimi 60 bin 886 kişilik devasa bir kontenjan ile Anadolu liselerine ayrıldı.

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri tam 46 bin 397 öğrenciyi bünyesine katacak. Anadolu imam hatip liselerine 43 bin 706 kişilik yer tanımlandı. Ülke genelindeki zorlu fen liseleri 38 bin 700 genci ağırlayacak. Sosyal bilimler liselerinde planlanan kapasite ise sadece 9 bin 210 kişi oldu.

Eğer yerleştirme esnasında puan eşitliği yaşanırsa ilk olarak Okul Başarı Puanı (OBP) incelenecek. Beraberliğin sürmesi halinde 8, 7 ve 6. sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) rakamlarına bakılacak. Durum yine değişmezse devamsızlık gün sayısı, gencin tercih önceliği ve son olarak doğum tarihi lisenin kapısını aralayacak.

LİSE NAKİL TAKVİMİ VE YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

İlk turda hayalindeki okula giremeyen gençler için birinci nakil dönemi işlemleri 5-7 Ağustos tarihleri arasında toplanacak. Adaylara sunulan bu ilk ek şansın neticeleri 10 Ağustos'ta sisteme yüklenecek.

Hemen arından 10-12 Ağustos aralığında ikinci nakil listeleri oluşturulacak. İkinci turun kazananları 14 Ağustos'ta belli olacak. Tüm bu aşamalarda hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenciler pes etmeyecek ve 17-26 Ağustos aralığında il ile ilçe komisyonlarının yolunu tutacak. Bahsi geçen komisyonlar değerlendirme işlemlerini 28 Ağustos'ta kesin olarak bitirip öğrencileri okullu yapacak.

Yatılı okumak isteyenlerin başvuruları okul yönetimlerince 31 Ağustos'tan 3 Eylül'e kadar kabul edilecek. Sonuçlar 4 Eylül günü duyurulacak ve kayıtlar e-Pansiyon modülü üzerinden gerçekleşecek. Ailelere tüm bu karmaşık dönemde, 10 Temmuz'da kullanıma açılan "Rota Maarif" platformu filtreleme özellikleriyle rehberlik etmeyi sürdürüyor.