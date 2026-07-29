Son Mühür- Çankaya Belediye Başkanı aday olmadığı halde Veli Ağbaba'nın yakını ve Özgür Özel'in avukatı olduğu gerekçesiyle tercih edildiği eleştirilerine hedef olan Hüseyin Can Güner CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu sonrası tutuklanan Hüseyin Can Güner'in gözaltı alınmasına kararına neden sessiz kaldınız sorusuna CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''kuşkularım var'' sözleriyle yanıt vermişti

Kırşehir Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Hüseyin Can Güner, CHP yerine 'Butlan Partisi' ifadesini kullandığı istifa duyurusunda şunları söyledi.

Yeni rota Yeni Parti...



Daha 18 yaşıma girmeden kapısından adım attığım, 16 Mayıs 2012’den beri üyesi olduğum; Gençlik Kolları Başkanı olarak bayraklarını direklere astığım, Çankaya İlçe Yönetiminden Parti Meclisi üyeliğine kadar pek çok kademesinde görev aldığım ve gururla Çankaya Belediye Başkanı seçildiğim Cumhuriyet Halk Partisinin kurucularına, ilkelerine, değerlerine, devrimlerine, altı okuna ve seçilmiş son Genel Başkanı’na sonsuza kadar bağlı kalmakla beraber;

bugün artık yönetimi iktidar tarafından belirlenen Butlan Partisi’nden istifa ettiğimi; Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri, Cumhuriyetimizin kuruluş değerleri doğrultusunda, Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde YENİ Parti’de siyasete devam edeceğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

