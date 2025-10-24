Son Mühür- YouTube’da yayımlanan “Soğuk Savaş” programına yönelik başlatılan soruşturmada tutuklanan sunucu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz, ikinci duruşmada hakim karşısına çıktı. Mahkeme, iki isim için de tahliye kararı verdi.

İkinci duruşma SEGBİS üzerinden gerçekleşti

Soydemir ve Akgündüz, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. İlk duruşma, tutuklama kararının hemen ardından iddianamenin kabul edilmesiyle gerçekleştirilmiş, savcılık iki sanık için 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etmişti.

Savunmalar alındı, tahliye kararı çıktı

Bugün görülen ikinci duruşmada mahkeme, mütalaaya karşı sanıkların savunmalarını aldı. Duruşma sonunda hakim, Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz’ün tahliyesine hükmetti.

Soruşturmanın başlangıcı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, programda yayımlanan bir video ile ilgili olarak “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla re’sen soruşturma başlatmıştı. Program sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz, bu gerekçeyle tutuklanmıştı.

İddianame ve sanıkların ifadeleri

Şüpheliler hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle 3 gün içinde iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, 23 Eylül’de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde alınan ifadeler yer alıyordu. Her iki sanık da suçlamaları reddederek, kimseyi hedef almadıklarını ve rencide etmeyi amaçlamadıklarını belirtti.