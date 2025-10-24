Son Mühür- Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki sığ depremi sosyal medya hesabından değerlendirdi. Görür, depremin Doğu Anadolu Fay Zonu'nun daha önce kırılmamış bir bölümünde gerçekleştiğini ve 6 Şubat depremlerinin neden olduğu stres transferinin sonucu olduğunu belirtti.
Göllühüyük-Türkoğlu segmentinde 4,0 büyüklüğünde sarsıntı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 4,0 büyüklüğündeki deprem, bölge halkında kısa süreli endişeye yol açtı. Sarsıntının sığ bir derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Depremin nedeni: 6 Şubat depremlerinin stres transferi
Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda depremin teknik detaylarına değindi. Görür, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Kahramanmaraş Doğu Anadolu Fay Zonunun Göllühüyük-Türkoğlu segmanı üzerinde 4,0 sığ bir deprem oldu. Kırılmamış bir alan. 6 Şubat depremlerinin sonucu. Geçmiş olsun."
Kırılmamış bölge vurgusu
Görür'ün "Kırılmamış bir alan" tespiti, depremin, 6 Şubat 2023'te yaşanan büyük depremler sırasında enerjisini boşaltmayan bir fay segmenti üzerinde meydana geldiğine işaret ediyor.