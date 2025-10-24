Son Mühür- Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki sığ depremi sosyal medya hesabından değerlendirdi. Görür, depremin Doğu Anadolu Fay Zonu'nun daha önce kırılmamış bir bölümünde gerçekleştiğini ve 6 Şubat depremlerinin neden olduğu stres transferinin sonucu olduğunu belirtti.

Göllühüyük-Türkoğlu segmentinde 4,0 büyüklüğünde sarsıntı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 4,0 büyüklüğündeki deprem, bölge halkında kısa süreli endişeye yol açtı. Sarsıntının sığ bir derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Depremin nedeni: 6 Şubat depremlerinin stres transferi

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda depremin teknik detaylarına değindi. Görür, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanmaraş Doğu Anadolu Fay Zonunun Göllühüyük-Türkoğlu segmanı üzerinde 4,0 sığ bir deprem oldu. Kırılmamış bir alan. 6 Şubat depremlerinin sonucu. Geçmiş olsun."

Kırılmamış bölge vurgusu

Görür'ün "Kırılmamış bir alan" tespiti, depremin, 6 Şubat 2023'te yaşanan büyük depremler sırasında enerjisini boşaltmayan bir fay segmenti üzerinde meydana geldiğine işaret ediyor.