Son Mühür - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, cumartesi günü 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ilişkin açıklamalarda bulunarak soruları yanıtladı.

Dünya Kupası nedeniyle ertelenmişti

Sınavın A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki maçı nedeniyle 13 Haziran Cumartesi gününe alındığının belirtilmesi üzerine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bizler de çocuklarımız da veliler de Milli Takımımızla beraber o heyecanı yaşamak istiyorlardı. Biz sınav takvimini ilan ettiğimizde, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı, maç programı belli değildi. Böyle bir tevafuk oldu. Biz de çocuklarımız aileleriyle beraber gönül rahatlığıyla o heyecanı yaşasınlar diye bir gün önceye aldık sınavı. Pazar günü olacak olan sınav, cumartesi günü olacak. İnşallah Milli Takımımız da güzel bir sonuç alır, çocuklarımızın da sınavları çok iyi geçer.

Hepsine başarılar diliyorum, hepsine kolaylıklar diliyorum. Allah hepsinin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı. 12 Haziran Cuma günü okulların tatil edilmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tekin, "Biz sınavın gerçekleştirildiği okullarda pazar günü sınav olduğunda cumartesi belli hazırlıklar yapıyorduk. Şimdi de bir önceki gün o hazırlıkların yapılabilmesi için, eğitim-öğretimin devam ettiği cuma günü bir gün idari izin verdik. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, bütün kurumlarımız bir gün idari izin almış oldular. Biz de sınavın yapılacağı okullarda hazırlıkları yapacağız. Öğrencilerimiz o gün dinlenmiş olurlar, öğretmen arkadaşlarımız, velilerimiz çocuklarıyla ilgilenmiş olur diye düşündük." şeklinde konuştu.

Sınava başvuru sürecinde velileri tarafından talepte bulunulan öğrenciler için sınav oturumları arasındaki dinlenme aralığında beslenme desteği sağlanacağını belirten Yusuf Tekin, öğrencilerin hem enerji ihtiyacını karşılamak hem de sınav stresini azaltarak motivasyonlarını artırmak amacıyla kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan paketlerin dağıtılacağını ifade etmişti:

''Beslenme paketinin içinde ne olacağını önceden açıkladık ki olur ya çocukların içinde, buna alerjisi olanlar bulunabilir ya da 'çocuğumun yemesini istemiyorum' diyen veliler olabilir diye. Aldığımız talebe göre, 'istiyorum' diyen öğrencileri bir sınıfa, 'istemiyorum' diyenleri başka sınıfa aldık ki birbirinden görüp de canı çeken olabilir. Beslenme paketi isteyen ve istemeyen öğrenciler farklı bina veya salonlarda sınava girecek. Ama tamamına yakını, yüzde 91'i talep etti. Dolayısıyla öğrencilerin yüzde 91'ine bu yıl ilk kez beslenme paketi verilecek."

Rekor katılım

Daha önce 14 Haziran Pazar günü yapılacağı açıklanan LGS merkezi sınavının tarihi, A Milli Futbol Takımı’nın aynı gün 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında Avustralya ile oynayacağı karşılaşmanın bitiş saatinin sınav başlangıcıyla çakışması nedeniyle değiştirildi. Bu nedenle sınav takvimi bir gün öne çekildi.

Bu kapsamda merkezi sınav, 13 Haziran Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışındaki tüm sınav merkezlerinde uygulanacak. İki oturum halinde gerçekleştirilecek sınavın ilk bölümü saat 09.30’da, ikinci bölümü ise 11.30’da başlayacak.

LGS’ye Türkiye genelinde 81 il ve 920 ilçede bulunan 4 bin 244 binada 1 milyon 22 bin 104 öğrenci katılacak. Yurt dışında ise 8 ülkede kurulan 11 sınav merkezinde 554 aday sınava girecek. Böylece sınava katılacak toplam aday sayısı 1 milyon 22 bin 658 olacak.