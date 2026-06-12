Son Mühür - Silivri Belediyesi hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmaya ilişkin işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belediye binasında arama ve incelemelerini sürdürürken, olayla ilgili adli süreç ve diğer işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Bora Balcıoğlu kimdir?

1980 yılında Silivri'de dünyaya gelen Bora Balcıoğlu, eğitimini Yerel Yönetimler Bölümü'nde tamamladı. Gençlik yıllarında futbolla yakından ilgilenen Balcıoğlu; Silivrispor, Gazitepespor, Seymenspor ve Alibeyspor formalarını giydi. Aktif futbol kariyerinin ardından spor camiasındaki çalışmalarını sürdüren Balcıoğlu, Silivrispor ve Alibeyspor'da yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu, ayrıca Silivri Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanlığı görevini yürüttü.

Sivil toplum alanında da çeşitli görevler üstlenen Balcıoğlu, Silivri Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurucu yönetim kurulu üyeleri arasında yer aldı. Bunun yanı sıra Silivri Çevre Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Silivri Şubesi gibi birçok kuruluşta aktif rol aldı.

Siyasi yaşamına 2008 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olarak adım atan Balcıoğlu, 2009 yerel seçimlerinde Silivri Belediye Meclis Üyesi seçildi. Bu dönemde encümen üyeliğinin yanı sıra İmar, Denetim, Plan ve Bütçe Komisyonlarında görev yaptı. 2014 seçimlerinde yeniden meclis üyeliğine seçilen Balcıoğlu, aynı yıl Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen Balcıoğlu, Silivri'de CHP Grup Başkan Vekilliği görevini de üstlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ise Tarım ve Hayvancılık ile Deprem ve Doğal Afet İhtisas Komisyonlarında çalışmalar yürüttü.

Bora Balcıoğlu evli ve iki çocuk babasıdır.