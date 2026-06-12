Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni kanun düzenlemesiyle, alkollü içki markalarının tanıtım, reklam ve sponsorluk faaliyetlerine yönelik köklü kısıtlamalar getirildi. Gençlerin korunması ve bağımlılıkla mücadele amacıyla hayata geçirilen düzenleme, alkollü içki üreten, ithal eden veya pazarlayan şirketlerin ticari unvan, amblem ve logolarıyla etkinliklere destek vermesini tamamen engelliyor. Yeni dönemde, fiziksel alanların yanı sıra dijital platformlarda da alkollü içki markalarının görünürlüğüne izin verilmeyecek.

Fiziksel ve dijital alanda görünürlük dönemi kapandı

Yeni yasal düzenleme doğrultusunda, alkollü içki sektöründe faaliyet gösteren şirketler; konser, festival, spor organizasyonu ve benzeri hiçbir etkinliğe ticari unvanları veya markalarıyla destek sağlayamayacak. Getirilen yasak yalnızca fiziksel organizasyon alanlarıyla da sınırlı kalmayacak. Televizyon, internet, sosyal medya ve diğer tüm dijital mecralarda gerçekleştirilen yayın ve paylaşımlarda da marka ya da amblem kullanılarak sponsorluk yapılması tamamen engellenecek. Böylece firmaların kitlesel etkinlikler üzerinden geniş kitlelere ulaşmasının önüne geçilmiş olacak.

Çağrışım yapan renk ve semboller de yasak kapsamında

Düzenlemenin dikkat çeken en katı kurallarından biri ise "çağrışım" yasağı oldu. Şirketler, doğrudan marka ya da logo kullanmasalar dahi, ürünü ve markayı akla getirebilecek isim, sembol, renk, işaret ve görsellerle hiçbir mecrada görünürlük sağlayamayacak.