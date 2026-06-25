Son Mühür - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Seferihisar Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında üçüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapılırken, operasyon kapsamında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in de gözaltına alındığı öğrenildi.

Operasyonun detayları paylaşıldı

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden operasyona ilişkin detayları paylaştı. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden operasyona ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İnşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlileri ve müteahhitlerle usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinde rüşvet aldıkları/verdikleri, 31 Mart 2024 seçimlerinden önce rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri bulunan İsmail Yetişkin (Seferihisar Belediye Başkanı), Onur Yiğit (Balçova Belediye Başkanı) ile aralarında Belediye çalışanları ve iş insanları da bulunan toplam 24 kişi gözaltına alınmıştır."