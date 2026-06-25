Son Mühür - Sabah saatlerinde düzenlenen operasyon kapsamında, aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

Düzenlenen operasyonların ardından CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, emniyet binası önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gümrükçü, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yetkililerimiz burada, durumu takip ediyoruz. İki operasyon birbirinden farklı sebep ve çeşitlerlerle yapılmış. Seferihisar Belediyesi’nde bildiğiniz gibi iki dalga operasyon yapılmıştı, bugünkü operasyon üçüncü dalga. Toplam 17 kişi önceki operasyonların devamı niteliğinde bir operasyonla gözaltına alınmış durumda. İşlemleri bitince emniyete getirilecekler.

Balçova’da ise konu farklı. Balçova Belediye Başkanımız Onur Yiğit’in annesi Meryem Hanım, Balçova Belediye Başkanımız Onur Yiğit… 31 Mart 2024 yerel seçiminden 2-3 gün önce Malatya’daki seçim kampanyasında kullanılmak üzere küçük meblağlarla para transferi olduğu ve o yüzden gözaltına alındıkları ifade edildi. Balçova’da belediyede bir operasyon olmadı. Meryem Hanım ve Onur Bey evlerinden alındı. İki konu farklı konular”

'Yanında olacağım' mesajı

Gümrükçü, sözlerini şöyle tamamladı:

''Ben de belediye başkanlığı yaptım. Bu görev zorlu bir görev. Kendi altındaki personelin yaptığı her şeyden sorumlusun. Başkan olarak yaptığın görüşmelerde orada kullanılan ifadelerden sorumlusun. Zor bir iş. Bu süreci yönetebilmek de zor. Bütün arkadaşlara kolaylık diliyorum. Ben CHP İzmir İl Başkanı olarak herkesin hakkını, hukukunu savunma noktasında gözaltına alınan belediye başkanları, bütün personellerin ve ailelerinin yanında olacağım.''