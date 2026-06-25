Son Mühür - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan ve Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük bir soruşturma kapsamında yeni gözaltılar gerçekleştirildi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden önce gerçekleştiği öne sürülen ve rüşvet olarak değerlendirilen bir para transferi nedeniyle düzenlenen operasyonda, aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında emniyete götürülen isimlerin ifade ve yasal işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturmada dikkat çeken isimler

Soruşturm çerçevesinde Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in yanı sıra annesi Meryem Yiğit’in de gözaltına alınanlar arasında bulunduğu belirtildi. Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir eski milletvekili Tacettin Bayır’ın oğlu ve aynı zamanda Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi olan Doğuş Bayır’ın da soruşturma kapsamında yakalanan isimler arasında yer aldığı ifade edildi. Olayla ilgili emniyet birimlerindeki işlemler çok yönlü olarak devam ediyor.

Emniyet'ten açıklama geldi

Konuyla ilgili İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İnşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlileri ve müteahhitlerle usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinde rüşvet aldıkları/verdikleri, 31 Mart 2024 seçimlerinden önce rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri bulunan İsmail Yetişkin (Seferihisar Belediye Başkanı), Onur Yiğit (Balçova Belediye Başkanı) ile aralarında Belediye çalışanları ve iş insanları da bulunan toplam 24 kişi gözaltına alınmıştır."