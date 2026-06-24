Osman Günden / Son Mühür - Seferihisar Belediyesi, ilçedeki çocukları ve gençleri yaz boyunca sporla buluşturacak olan Yaz Spor Okulları için kayıt sürecini başlatıyor. Yoğun ilgi görmesi beklenen program kapsamında futbol, yüzme, basketbol, cimnastik, voleybol, tenis, taekwondo ve yelken branşlarında eğitimler verilecek. Kurs programında ayrıca yetişkinlere yönelik pilates dersleri de yer alacak. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek olan kursların kayıt işlemleri 29 Haziran – 11 Temmuz tarihleri arasında kabul edilecek. Kayıt döneminin tamamlanmasının ardından eğitimler, 13 Temmuz 2026 tarihinde kapılarını açacak.

"Çocuklarımızın tatili ekran başında değil spor sahalarında geçirmesini istiyoruz"

Yaz Spor Okulları’nın yalnızca bir spor etkinliği olmadığını, çocukların fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sunmayı hedeflediklerini belirten Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, projenin önemine dikkat çekti. Her çocuğun spora erişebilmesi için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Yetişkin, "Çocuklarımızın yaz tatilini ekran başında değil, spor sahalarında, havuzlarda ve eğitim alanlarında geçirmelerini istiyoruz. Spor; disiplin, dayanışma, özgüven ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandıran en önemli araçlardan biri. Bu nedenle her yıl olduğu gibi bu yıl da Yaz Spor Okullarımızı büyük bir heyecanla başlatıyoruz. Çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerine, yeni arkadaşlıklar kurmalarına ve keyifli bir yaz geçirmelerine katkı sunacağız. Seferihisar’da her çocuğun spora erişebilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.