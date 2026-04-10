Son Mühür- ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından yayımlanan Mart 2026 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, küresel ekonomideki kırılgan görünümü teyit etti. Bölgesel çatışmalar ve enerji piyasalarındaki dalgalanmaların etkisiyle enflasyon yeniden ivme kazandı.

Açıklanan veriler, özellikle tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar ve enerji maliyetlerindeki artışın fiyatlar üzerindeki baskısını artırdığını gösterdi.

Aylık artış dikkat çekti

Mart ayında TÜFE aylık bazda %0,9 artış kaydetti. Bu yükselişle birlikte yıllık enflasyon oranı %3,3’e çıktı. Bir önceki ay %2,4 seviyesinde bulunan yıllık enflasyonun kısa sürede bu seviyeye ulaşması, fiyatlama davranışlarında sert bir değişime işaret etti.

Beklentilerin altında kaldı ama riskler sürüyor

Piyasa beklentileri aylık enflasyonun %1, yıllık enflasyonun ise %3,4 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerin hafif altında kalması, piyasalarda sınırlı bir rahatlama yarattı.

Ancak yıllık enflasyonun hala ABD Merkez Bankası’nın %2’lik hedefinin oldukça üzerinde seyretmesi, para politikasına yönelik belirsizliklerin devam ettiğini gösteriyor.

Çekirdek enflasyonda sınırlı artış: Enerji etkisi ayrıştı

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE verisi ise daha ılımlı bir tablo ortaya koydu. Mart ayında çekirdek enflasyon aylık %0,2, yıllık bazda ise %2,6 olarak gerçekleşti.

Beklentiler çekirdek enflasyonun yıllık %2,7 seviyesinde olması yönündeydi. Bu durum, enerji fiyatlarının genel enflasyon üzerindeki belirleyici rolünü bir kez daha ortaya koydu.