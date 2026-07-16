Son Mühür - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada, aralarında sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmecilerin de bulunduğu kamuoyunun yakından tanıdığı 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı açıklandı.

Başsavcılık'tan açıklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, 16/07/2026 tarihinde 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir. " ifadeleri kullanıldı.

Gözaltına alınan isimler

Mehmet Fatih Aksoy

Ateş İnce

Şefik Ömer Dolman

Aybüke Albere

Ayşe Nur Balcı

İrem Haznedar

Öner Faruk Işık

İlyas Yalçıntaş