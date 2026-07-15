Edinilen bilgilere göre, iflasına karar verilen Şifa Sağlık Tesisleri A.Ş.'ye ait Özel Fatih Hastanesi’nin işletme ruhsatı, İstanbul 3. İflas Dairesi tarafından satış listesine eklendi.

Resmi daire tarafından yayınlanan ilanda, hastane ruhsatı için belirlenen muhammen bedelin 226 milyon 146 bin 674 lira 5 kuruş olduğu açıklandı. Bahsedilen ruhsatın satışı, icra kuralları çerçevesinde açık artırma usulüyle yapılacak.

15 Temmuz gecesi kapıları kapatmışlardı

Fatih’te bulunan özel hastane, 15 Temmuz 2016 gecesindeki darbe girişimi sırasında aldığı kararlar sebebiyle soruşturma konusu olmuştu.

Darbecilerin açtığı ateş nedeniyle yaralanan vatandaşların hastaneye alınmadığı, yönetimin talimatıyla hasta kabulünün tamamen durdurulduğu ve binanın ışıklarının söndürüldüğü iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı bir tahkikat başlatmıştı.

İki hastane yöneticisi tutuklanmıştı

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, darbe gecesi hastane kapısından çevrilen mağdur vatandaşların ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Dosyaya giren deliller ve tanık beyanları kapsamında, yaralıların içeri alınmaması kararının dönemin hastane yöneticileri tarafından organize edildiği belirlenmişti.

Yargılama sonunda, olayda sorumluluğu olan iki hastane yöneticisi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şirketin iflas etmesiyle beraber, 10 yıl sonra hastanenin ruhsatı da icra yoluyla tasfiye sürecine girdi.