Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hurdaya ayrılmış olan Türk bayraklı gemilerin yerine yeni gemi inşasına teşvikte bulunan yönetmelikte değişikliği gündeme getirdi. 16 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme çerçevesinde teşvikten yararlanma şartları, yüklenici tanımı ve yeni inşa edilecek gemilerin tonaj kriterleri yeniden düzenlenmiş oldu.

Yüklenici tanımına genişletme!

Yönetmelikte yapılan değişiklikle birlikte "yüklenici" tanımı yeniden şekillendirilmiş oldu. Bu çerçevede, yeni geminin inşası için yararlanıcıyla sözleşmeye imza atan ve Bakanlıktan işletme izin belgesi olan tersanelerin dışında, Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde faaliyet ruhsatına sahip gerçek veya tüzel kişilere ait kıyı tesisleri de yüklenici olarak kabul edilmiş olacak.

Teşvik için 3 aylık kayıt şartı!

Yönetmeliğe konulan yeni hükümle, hurda teşvikinden yararlanacak gemilere ilişkin önemli bir kriter de gündeme geldi.

Bu çerçevede, hurdaya ayrılacak geminin başvuru tarihi itibarıyla en az 3 ay boyunca yararlanıcının adına Milli Gemi Sicili veya Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kayıtlı olması zorunlu hale getirilmiş oldu.

Kıyı tesisi izni aranmayacak!

Yeni düzenleme çerçevesinde, Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında faaliyet ruhsatı olan yükleniciler için kıyı tesisi işletme izni şartı kaldırılmış oldu.

Yeni gemilerin tonajına ilişkin kriter değişikliği!

Yönetmelikte göze çarpan bir diğer değişiklik ise yeni inşa edilecek gemilerin gros tonajına yönelik olarak dikkat çekti.

Buna göre hurda teşvikinden faydalınalarak yapılacak yeni ticari gemi, deniz veya içsu aracının gros tonajı;

Hurdaya ayrılan gemi 12 bin gros ton ve üzerindeyse, yeni geminin en az mevcut geminin yarısı kadar gros tonaja sahip olması,

Hurdaya ayrılan gemi 12 bin gros tonun altındaysa, yeni geminin en az üçte biri kadar gros tonajla inşa edilmesi gerekmekte.