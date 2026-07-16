Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen, aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 25 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sona erdi.

Tutuklanan isimler

Sulh ceza hakimliği, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı verirken, 11 şüpheli için adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Tutuklanan isimler Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay oldu. Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan 17 şüphelinin işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

Ece Güner: ''Her şeyim %100 şeffaftır''

Ece Güner gözaltına alınmadan önce yaptığı son paylaşımla her şeyin şeffaf olduğunu ve 'bir avukat nasıl bu kadar para kazanır?' sorusuna şöyle tepki vermişti:



''Biri yazmış; bir avukat nasıl bu kadar para kazanır da bu kadar borç verir… 30 yıllık avukatım, Türkiye’nin en büyük uluslarası hukuk bürolarından birini kurdum ve sahibiydim: bu 30 yılın çoğu vergi rekortmeni oldum. Allah’a şükür tüm vergi kayıtlarımı saklıyorum; bu ülkede en fazla vergi ödeyen kişilerden biriyim. Siyasete girince büromu kapattım. Borç verdiğim günlerde (hemen deprem sonrası); Haluk Levent’in çok büyük bir hayır sever ve çok iyi bir insan olduğuna, sadece geçici kötü bir dönem geçirdiğine %100 inanmıştım. Mesele bu kadar basit.. Her şeyim %100 şeffaftır.''

Engin Güner: ''Kızıma laf söyleyenin alnını karışlarım''

Öte yandan, Ece Güner'in 1989 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 1991 İstanbul Milletvekili babası Engin Güner ise kızının gözaltı işlemi sonrası yaptığı bir paylaşımla dikkat çekmişti. Engin Güner kızının gözaltı işlemi sonrası, ''Dürüstlük timsali kızıma laf söyleyenin alnını karışlarım'' yazmıştı.

Ahbap soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarına yönelik kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları, banka hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin gelir durumlarıyla örtüşmeyen yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdiği, kendi aralarında yoğun para trafiği bulunduğu, yüklü miktarda parayı şans oyunları ve bahis hesaplarına aktardıkları, ayrıca kısa süre içinde birbirleri arasında çok sayıda taşınmaz devri yaptıkları belirlendi.

Elde edilen bulgular doğrultusunda, Ahbap Derneği çalışanları ve dernekle bağlantılı olduğu öne sürülen, aralarında kurucu Haluk Levent'in de bulunduğu 17 şüpheli 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında 9 kişi daha yakalanırken, şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 25 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 17 şüpheli daha gözaltına alınırken, haklarındaki işlemlerin sürdüğü bildirildi.