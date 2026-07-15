İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülmekte olan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerden 23'ünün adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Savcılıktaki işlemleri noktalanan şüphelilerden bir kısmı hakkında tutuklama, bir kısmı hakkında ise adli kontrol talebinde bulunulduğu ifade edildi.

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri noktalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından şüpheliler, sağlık kontrollerinden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Savcılık işlemleri noktalandı!

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerle ilgili değerlendirme noktalandı. Aralarında AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent'in de yer aldığı 19 kişi hakkında tutuklama talebi gelirken, 6 şüpheli ise adli kontrol uygulanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Soruşturmada süreç sürüyor!

Soruşturma çerçevesinde bazı şüpheliler hakkındaki işlemlerin sürdüğü ifade edilirken, yargı sürecinin devam ettiği ifade edildi. Hakimlik tarafından verilecek karar sonrasında soruşturmaya ilişkin yeni gelişmelerin netlik kazanacağı öngörülüyor.