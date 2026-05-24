Son Mühür - Mutlak Butlan kararının ardından göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, polis müdahalesinin ardından CHP Genel Merkezi’ne giriş yaptı. Ekibin genel merkezdeki ilk hamlelerinden birinin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ait afişleri indirmek ve binadaki fotoğrafları kaldırmak oldu.

''Kemal Bey rahatsız oldu...''

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, sabah saatlerinde yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Sönmez, CHP Genel Merkezi önünde ortaya çıkan görüntüler nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu’nun büyük üzüntü yaşadığını belirtmiş, süreçten en fazla rahatsızlık duyan kişinin Kılıçdaroğlu olduğunu ifade etmişti. Sönmez açıklamasında, “"Böyle bir görüntünün olmasından en çok Kemal Bey rahatsız oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Önceki gün ise, “mutlak butlan” kararına tepki göstermek amacıyla CHP Genel Merkezi önünde toplanan partililer de Kılıçdaroğlu’na sert eleştiriler yöneltmişti. Tepkiler sırasında Kılıçdaroğlu’na ait fotoğrafların genel merkez binasından kaldırıldığı görülmüştü.

Yaşananların ardından Kılıçdaroğlu ise kameraların karşısına geçerek CHP yönetimine yönelik “ahlak” vurgulu açıklamalarda bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti:

"Bizim parti kültürümüzde genel başkanlık yapmış kimse ile ilgili negatif bir dil, aşağılayıcı dil kullanılmaz. Çünkü biz bütün parti liderlerine, eleştirilere saygılıyız. Beni eleştirenler vardı, hep saygı çerçevesinde yaklaştım.

Dolayısıyla parti tabanında bi düşmanlık yaratmak, birbirimize girmek, kavgalı bir ortam yaratmak doğru değildir. Bu nedenle ben bütün arkadaşlarıma, milletvekillerime, il, ilçe başkanlarına, seçmenlerine özellikle rica ediyorum; bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım."