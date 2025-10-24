Son Mühür- CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan dava reddedildi. Kararın ardından CHP Genel Merkezi’nde açıklama yapan Genel Başkan Özgür Özel, davanın amacının Cumhuriyet Halk Partisi’ni tartıştırmak olduğunu belirtti.

“Amaç CHP’yi tartıştırmaktı”

Özgür Özel, karar sonrası yaptığı açıklamada davanın siyasi bir operasyon niteliği taşıdığını vurguladı. “Onlarca kez verdiğim cevabın bugün beni mahcup etmemesinden memnuniyet duyuyorum. Bu dava sonuç odaklı bir dava değil, süreç odaklı bir davaydı. Sonuç alınması mümkün değildi. Amaç CHP’yi tartıştırmak, partide bir karışıklık görüntüsü yaratmaktı,” dedi.

Özel, davayı açan kişinin partiden ihraç edildiğini hatırlatarak, “Davayı açan kişi partiden atılmış kişidir, davaya taraf olamaz” ifadelerini kullandı.

“CHP’yi iç karışıklığa sürüklemek istediler”

CHP lideri Özel, partinin 47 yıl sonra birinci parti olmasının ardından bu tür girişimlerin arttığını söyledi:



“CHP’nin 47 yıl sonra birinci parti olmasının ardından o günden bugüne açık ara önde olmasıyla birlikte ‘CHP’yi normal yollarla yenemeyeceğiz, iç karışıklık yaratalım’ dediler. Bizi hasta etmeye çalıştılar, mikrop buldular. Ama CHP’nin güçlü bünyesi ne hastalandı, ne güç kaybetti, ne de bu mikropları kabul etti.”

Özel, yargı sürecinin tamamlanmasıyla birlikte bu girişimlerin tamamen boşa çıktığını vurguladı: “Bu iş bugün tamamen ortadan kalktı. Böyle olacağını biliyorduk, CHP’yi tartıştırmak istediler.”

“Demokrasi kazanmıştır”

Açıklamasında partililere de teşekkür eden Özel, özellikle İstanbul örgütünün tavrını övdü:

“Bu davalar gündeme geldiğinde İstanbul İl delegeleri harekete geçtiler. Kimse karşı tarafa prim vermeden kongre istediler. CHP kurultay delegeleri de kongreyi yeniledi. Saray’ın ve AK Parti’nin planlarının aksine, birlik ve beraberlik içinde davranan tüm partililere teşekkür ediyorum.”

Özel, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Bir yanda sandığı ortadan kaldırmaya çalışan, demokrasiyi hedef alan bir iktidar anlayışı; diğer yanda ona karşı mücadele eden demokratlar var. Ne mutlu bize ki biz demokratların yanındayız. Demokrasi kazanmıştır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt verdi

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son açıklamalarına da sert yanıt verdi:

“Sayın Erdoğan uçaktayken uçarken iyice uçuyor. İktidara geldiğinde simit 25 kuruştu, şimdi 20 TL. Bunu yapan Erdoğan’ın kendisi.”

Özel, ayrıca AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’i de eleştirerek, “Ömer Çelik’in de kulak zarı hasta, seçici geçirgen kulak zarı var. İşine geleni duyuyor, işine gelmeyeni duymuyor,” dedi.

“İddianame bomboş”

CHP lideri, hakkında hazırlanan iddianameye de değinerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Ben 4 aydır söylüyorum, iddianameyi bekliyoruz. İddianame bomboş. Bunun üzerine İBB iddianamesini de bekliyoruz.”

Özel, yargı süreçlerinin siyasallaştırıldığı bir dönemde bu kararın demokrasinin gücünü gösterdiğini ifade etti.