22 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan kararlarda İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili gelişme dikkat çekti. Yayımlanan karar çerçevesinde Cumhurbaşkanı kararıyla, kurucu vakfına kayyım atanan üniversitenin faaliyet izni kaldırıldı.
Karar Resmi Gazete’de!
11384 sayılı kararda, “Kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.
Öğrencilerin durumu merak konusu!
Faaliyet izninin kaldırılması sonucunda üniversitede öğrenim gören öğrencilerin eğitim süreçlerinin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Sürece ilişkin ayrıntıların önümüzdeki günlerde Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılacak açıklama sonrasında belli olması bekleniyor.