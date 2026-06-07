Son Mühür- Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Maltepe'deki Otokoç Genel Müdürlüğü binası kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğramıştı.

Edinilen bilgilere göre saldırganların silahından çıkan 2 mermi, Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Maltepe'deki Otokoç Genel Müdürlüğü binasına sabah 8:30'da isabet etmişti.

Maskeli saldırganlar, binayı kurşun yağmuruna tuttuktan sonra kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, genel müdürlük binası önünde büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

Saldırganlar ticari taksi ile kaçtı

Dış cephede ve camlarda hasar meydana gelirken, polis ekipleri binanın çevresini güvenlik şeridiyle kapattı. Olay yeri inceleme uzmanları, bina önünde ve çevresinde boş kovan tespiti ile delil toplama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganların ticari taksi ile kaçtıkları öğrenildi.

Kamera kayıtları mercek altında

İstanbul Emniyeti, ateş açıp kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı arama başlattı. Çevredeki tüm güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtları incelemeye alındı. Maskeli şüphelilerin kaçış güzergahları tek tek tespit ediliyor.

"Soruşturma işlemlerine başlanmıştır"

Konuya ilişkin bir açıklamada bulunan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şu ifadelere yer verdi; "07.06.2026 günü İlimiz Maltepe ilçesi Aydınevler Mahallesi'nde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silah ile ateş edilmesi olayı ile ilgili derhal soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Yürütülen soruşturma titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."