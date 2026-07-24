İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülmekte olan soruşturma çerçevesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu 20 kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti. Başkan Hürriyet dün akşam saatlerinde tutuklanıp cezaevine gönderilirken, bugün dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Görevden uzaklaştırıldı!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İzmit Belediye Başkanı Fatma KAPLAN HÜRRİYET, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/102274 sayılı soruşturması kapsamında, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.07.2026 tarih ve 2026/611 sorgu sayılı kararı ile “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak” ve “Rüşvet Almak” suçlarından tutuklanması üzerine,

Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.