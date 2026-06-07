Son Mühür- CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan iki başlılıkta Özgür Özel ve kurmaylarının DSP'yle temasa geçip, ilk seçimde belli sayıda milletvekilliği karşısında DSP'yi devralma teklifi sunduğuna dair iddia başkent siyasetini hareketlendirdi.

Fatih Atik gündeme taşıdı...



TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP'de Özgür Özel ve kurmaylarının DSP'nin kapısını çalarak,

"Biz topluca CHP'den ayrılıp DSP'ye geçelim. DSP çatısı altında büyük bir TBMM grubu kuralım." teklifi ilettiğini ancak teklifin DSP Genel Başkanı Önder Aksakal tarafından reddedildiği bilgisini paylaştı.

DSP'ye yönelik teklifi götürdüğü öne sürülen Murat Emir, görüşmeyi doğruladı, ancak içeriği konusundaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.



DSP'yi teslim almak gibi bir öneri...



''Bir görüşme üzerinden yapılan abartılı spekülasyonlardan dolayı kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur'' diyen Murat Emir,

''DSP Genel Başkan Yardımcısı Sayın İbrahim Yumuşak’la kendi ofisinde bir çay içimi süresinde, dostane ve içeriği yaşadığımız siyasal krizi de içeren bir sohbet gerçekleştirdik. Benim DSP’yi teslim almak gibi bir önerim olmadığı gibi, böyle bir teklifin yapılabilmesinin son derece kabalık sayılacağı da açıktır.

Genel Başkan Önder Aksakal’ın konuyu yanlış anlamış olabileceği olasıdır. Bizim her türlü hukuksuzluk ve haksızlığa karşı CHP’yi Saraya teslim etmeyeceğimizden ve sonuna kadar mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır'' mesajı verdi.