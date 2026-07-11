Son Mühür- Ankara bugün hareketli bir sabaha uyandı. Çankaya Belediyesi'ne yönelik sabahın ilk saatlerinde yapılan polis operasyonu, başkent gündemini bir anda hareketlendirdi.

Emniyet güçlerinin belediye binasındaki incelemeleri sürerken, çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

Belediye binası ve başkanın evinde arama

Polis ekipleri, sabah saatlerinde hem Çankaya Belediyesi’nin ana binasına hem de Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in Çayyolu’nun ikametgahına gitti. Ekiplerin, adreslerdeki evrak ve dijital materyaller üzerinde aramaları devam ediyor.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner gözaltına alındı

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner hakkında da gözaltı kararı verildi. Aynı zamanda belediye yönetiminden bazı üst düzey isimler de gözaltına alındı.

Şu ana kadar gelen iddialara göre, bazı belediye başkan yardımcıları, iki meclis üyesi ve mali işler müdürü polis tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde de eş zamanlı aramalar yürütülüyor. Operasyonun hangi gerekçeyle ya da hangi soruşturma kapsamında yapıldığına dair ise resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

"Soruşturmanın detayları ve sebepleri netleştiğinde konuya ilişkin gerekli açıklamaları kamuoyuyla paylaşacağız"

Operasyona ilişkin Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamda,

"Kıymetli Çankayalılar, Sevgili yurttaşlarım; Sabah saatlerinde belediye binamızda ve bürokratlarımızın evlerinde gerçekleştirilen arama dolayısıyla operasyondan haberdar olmuş bulunuyoruz. Önceden planlı olduğu üzere birkaç saat içerisinde Ankara’da olacağım. Bunu ilgili tüm makamlara da bildirdim. Yine evimde arama yapmak üzere gelen ekiplere de yedek anahtar ulaştırdım ve bütün arkadaşlarımızdan emniyet güçlerimize yardımcı olmalarını istedim. Göreve geldiğimizden bu yana bu kurumu en iyi şekilde yönettiğimizi ve bize güvenen hiç kimseye karşı mahcup olacak en ufak bir davranışımızın olmadığını tüm komşularımızın bilmesini isterim. Soruşturmanın detayları ve sebepleri netleştiğinde konuya ilişkin gerekli açıklamaları kamuoyuyla paylaşacağız."