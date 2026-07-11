Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11.07.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarının açıklanmasının ardından gözler atama kararlarını çevrildi. Dışişleri'nde yapılan büyükelçi ataması dikkat çekti. Büyükelçi ataması, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4'üncü maddeleri gereğince gerçekleşti.

Danimarka'ya büyükelçi ataması!

- Danimarka Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2,3 ve 4'üncü maddeleri gereğince, Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürü Burak Özügergin atandı.

Bolu'da İl Milli Eğitim Müdürü değişikliği!

Bir diğer dikkat çeken atama ve değişiklik ise Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde gerçekleşti. Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü görevden alınırken yerine Cemal Turan atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görevden alma!

- Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Duran, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. maddesi gereğince görevden alındı.