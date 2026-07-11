Son Mühür- Ankara bugün hareketli bir sabaha uyandı. Çankaya Belediyesi'ne yönelik sabahın ilk saatlerinde yapılan polis operasyonu, başkent gündemini bir anda hareketlendirdi.

Emniyet güçlerinin belediye binasındaki incelemeleri sürerken, çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

Belediye binası ve başkanın evinde arama

Polis ekipleri, sabah saatlerinde hem Çankaya Belediyesi’nin ana binasına hem de Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in ikametgahına gitti. Ekiplerin, adreslerdeki evrak ve dijital materyaller üzerinde aramaları devam ediyor.

Çankaya Belediye Başkanı hakkında gözaltı kararı

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner hakkında da gözaltı kararı verildi. Aynı zamanda belediye yönetiminden bazı üst düzey isimler de gözaltına alındı.

Şu ana kadar gelen iddialara göre, bazı belediye başkan yardımcıları, iki meclis üyesi ve mali işler müdürü polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde de eş zamanlı aramalar yürütülüyor.

Operasyonun nedeni belli oldu

Soruşturmanın detaylarını kamuoyuyla paylaşan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonun kapsamına ilişkin şu açıklamada bulundu;

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de yer aldığı toplam 36 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınmalarına ve adreslerinde arama, el koyma işlemi yapılmasına karar verilmiş, bu kapsamda şüphelilerden 27’si gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma işlemleri çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir."

İl Örgütü'nden acil çağrı

Yaşanan bu gelişmelerin sonrasında Ankara İl Örgütü, sosyal medya hesapları üzerinden partililere ve vatandaşlara yönelik acil bir çağrı metni yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ACİL Değerli yoldaşlar, sabahın bu saatinde Cumhuriyetimizin başkenti Ankara’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesi Çankayamızın Belediye Başkanlığı’na hukuksuzca bir operasyon düzenlenmektedir. Tüm partililerlerimizi, Ankaralı yurttaşlarımızı; Çankaya Belediyemizin önüne dayanışmaya davet ediyoruz."

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