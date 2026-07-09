Son Mühür- Katar'ın hediyesi olan dünyanın en pahalı uçağıyla Ankara Havalimanına gelen ABD Başkanı Trump, zirve sonrası Ankara'dan ayrılırken hem uçağını hem çıkış noktasını değiştirdi.

800 milyon dolar değerinde olan ve yeni Air Force One olarak nitelendirilen uçakla Ankara Havalimanı yerine eski Air Force One'le Esenboğa Havalimanı'nı tercih eden Trump'ın bu tercihi, İran'la yaşanan son gerilimlerin gölgesinde gerçekleşti.

New York Times gazetesi, Trump'ın eski Air Force One'a dönüşünün arkasında ABD ve İran arasındaki gerilim olduğuna işaret ederek, gizli servisin güvenlik önlemi tavsiyesi sonrası Trump'ın böyle bir tercihte bulunduğunu savundu.

Ziyareti kim talep etti?



Fox News,

''Başkan Trump, NATO Zirvesi sonrası Washington'a dönüşünde Birleşik Krallık'ta uçak değiştirdi. Daha eski Air Force One'dan inerek, Katar tarafından hediye edilen ve başkanlık kullanımı için yenilenen yeni Boeing 747'ye bindi'' notunu paylaştı.

Trump Truth Social'daki paylaşımında Trump, başlangıçta daha eski Air Force One ile uçtuğunu, böylece RAF Mildenhall'a uğrayıp orada görev yapan ABD askerlerine yeni uçağı gösterebildiğini belirterek, ziyaretin üssün talebi üzerine gerçekleştiğini söyledi.

Perdeleriniz neden kapalı?



Air Force One'da gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, “Pencerelerimizin perdelerini neden kapattırdıklarını biliyor musunuz?” sorusuna,

“Çünkü muhtemelen tehlikeli bir uçuş içindesiniz… uğraşmak zorunda olduğumuz o iğrenç herifler yüzünden.” sözleriyle İran'ı işaret etti.

Onlar iğrenç insan demişti...



NATO zirvesindeki basın toplantısında Trump İran'la imzalanan geçici anlaşmanın bitip bitmediği sorusuna,

“Bittiğini düşünüyorum. Artık onlarla uğraşmak istemiyorum. Onlar alçaklar. Hasta insanlar. Hasta insanlar tarafından yönetiliyorlar. Ve zalim, şiddet dolu insanlar. Onlarla artık uğraşmak istemiyorum, onlar iğrenç herifler” sözleriyle cevap vermişti.

