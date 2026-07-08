Son Mühür- NATO zirvesi için Türkiye'de bulunan ABD Başkanı Trump bir kez daha İran'a yönelik saldırı için düğmeye bastı.

ABD Merkez Komutanlığı, ateşkesi ihlal ederek gemilere yönelik saldırılar düzenleyen İran'a ağır bir bedel ödetmek amacıyla, İslam Devrim Muhafızları'na ait 60'tan fazla küçük botun hedef alındığını açıkladı.

CENTCOM, saldırıların Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 ticari gemiye yönelik İran saldırılarına karşılık düzenlendiğini belirterek, "İran'ın saldırganlığı ateşkesin açık ihlalidir" açıklamasını yaptı.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "İran güçlerinin haksız saldırısı, ateşkesin açık ve tehlikeli bir ihlalidir ve seyrüsefer özgürlüğünü baltalamaktadır" denildi.



İran'ın cevabı gecikmedi...



Kırılgan ateşkes anlaşmasına vurulan son darbede, İslam Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'in Beşinci Deniz Bölgesi'ndeki Bandar Salman ve Kuveyt'teki Ali Al Salem Hava Üssü'ndeki önemli ABD askeri tesislerine karşı ortak bir füze ve insansız hava aracı operasyonu gerçekleştirdiğini ve operasyona müdahale etmeye çalışan bir ABD MQ9 insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.

ABD daha önce boğazda üç petrol tankerine yapılan saldırılara karşılık olarak yeni askeri saldırılar düzenlemiş ve İran'ın petrol satmasına izin veren lisansı iptal etmişti.

Saldırı haberlerinin ardından Brent petrol yüzde 3'ün üzerinde yükselerek 77 dolar sınırına dayandı.



Kalibaf: Biz pes etmiyoruz...



İran'ın önde gelen müzakerecilerinden, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'yi ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçladı. Kalibaf, son ABD askeri saldırılarının yanı sıra, petrol yaptırımlarının yenilenmesini, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki "düzenlemelerini" ihlal etmesini ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını gerekçe gösterdi.

Kalibaf, X platformundaki bir paylaşımında, "Zorbalık ve şantaj dönemi sona erdi. Biz pes etmiyoruz" dedi.

İran medyası daha önce İran'ın ana petrol merkezi olan Harg Adası'nda, Kızm Adası'nda ve güneydeki liman kentleri Sirik ve Bandar Abbas'ta patlamalar olduğunu bildirmişti.