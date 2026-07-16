AKUT'un eski başkanı Nasuh Mahruki hakkında soruşturma açıldı. Gerekçe, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne dair sosyal medya paylaşımları. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımları ihbar kabul ederek resen soruşturma başlattı.

Doğrudan inceleme başlatıldı

Başsavcılık Mahruki'nin paylaşımlarını doğrudan incelemeye aldı. Siber suçlarla mücadele ekipleri şu an dijital materyalleri ve paylaşımların altındaki etkileşimleri inceliyor. Hazırlanacak rapor dosyanın seyrini çizecek.

Sırada ifade işlemi var. Mahruki'nin önümüzdeki saatlerde gözaltına alınıp alınmayacağı merak konusu olurken, Mahruki'nin soruşturma kapsamında adliyeye çağrılması bekleniyor.

Geçmişteki de benzer nedenle tutuklanmıştı

Bu gelişme, Mahruki'nin geçmişteki yargı sürecini akıllara getirdi. Nasuh Mahruki, 20 Kasım 2024 tarihinde de benzer bir süreç yaşamıştı. O dönemde sosyal medyadaki ifadeleri nedeniyle "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı. İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılığa ifade veren Mahruki, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Mahruki, çok geçmeden serbest kalmıştı. 5 Aralık 2024 tarihinde, iddianamenin kabul edildiği mahkemenin tutukluluğa devam kararına yapılan itiraz haklı bulundu. Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla tahliye edilen Mahruki'nin bu davası sürerken, hakkında "devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçundan da ayrı bir soruşturma yürütüldüğü biliniyordu.

