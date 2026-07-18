Yaz aylarının en çok korkutan olayı yangınlar birer birer başladı. İzmir’in de korkulu rüyası olan orman yangınlarının şimdi adresi Narlıdere ilçesi oldu.

İzmir’in Narlıdere ilçesi yakınlarında 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Çıkan yangının alevleri ve dumanları gökyüzünü kapladı. Gökyüzünü kaplayan dumanları gören duyarlı vatandaş hemen gerekli mercilere ihbar da bulundu.

Çok sayıda araç sevk edildi!

İhbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.