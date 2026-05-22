Son Mühür - BBC Türkçe, CHP hakkındaki “mutlak butlan” kararının ardından partide hem hukuki hem de siyasi açıdan yeni bir dönemin başladığını aktardı. Karar sonrası Özgür Özel ve parti yönetimi süreci “siyasi darbe” olarak değerlendirdiklerini belirtip mücadeleyi sürdürecekleri mesajını verdi. Parti kulislerinde ise dikkatler, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin atacağı adımlara çevrildi.
Mutlak Butlan kararı çıktı
İstinaf mahkemesinin kararıyla birlikte CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ve bu süreçten sonra alınan kararların hukuki geçerliliği tartışma konusu haline geldi. Bu gelişmeyle, 25-26 Temmuz 2020’de yapılan 37. Olağan Kurultay’da seçilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin yeniden göreve dönmesinin önü açıldı.
Kararın etkisinin yalnızca genel başkanlık değişimiyle sınırlı olmadığı belirtilirken, 38. Kurultay sonrasında gerçekleştirilen olağanüstü kurultaylar, tüzük değişiklikleri ve parti programına yönelik düzenlemelerin de hukuken geçersiz sayılabileceği ifade ediliyor. Bu kapsamda, parti tüzüğüne dayanılarak oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi gibi yeni yapıların hukuki durumunun da tartışmalı hale geldiği değerlendiriliyor.
CHP'de iç savaş
Kararın ardından dikkatler yeniden göreve gelebileceği konuşulan Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerine çevrildi. Ancak geçen süre içinde CHP içerisindeki dengelerin önemli ölçüde değiştiği belirtiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde görev alan bazı isimlerin daha sonra Özgür Özel yönetiminde yer aldığı ya da “değişim” sürecine destek verdiği ifade ediliyor.
Öte yandan, o dönemde Parti Meclisi’nde bulunan bazı isimlerin belediye başkanı seçildiği, parti yönetiminden ayrıldığı veya TBMM’de farklı görevler üstlendiği belirtiliyor. CHP kulislerinde yapılan değerlendirmelerde, bu tablo nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve dönmesi halinde bile parti içinde tam anlamıyla hakimiyet sağlamasının kolay olmayacağı görüşü öne çıkıyor.
''Kiracılar gider ev sahipleri kalır”
CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun ilk değerlendirmesinde, istinaf kararının kabul edilmeyeceği ve hukuki mücadelenin sürdürüleceği mesajı verildi. Özgür Özel, olağanüstü MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, karara karşı Yargıtay’a temyiz başvurusu yapıldığını, ayrıca Yüksek Seçim Kurulu’na da başvuracaklarını açıkladı.
Parti kulislerinde bir süredir “yedek parti” formülünün de konuşulduğu belirtilirken, Özel bu seçeneğin yalnızca olası bir kapatma davası ihtimaline karşı değerlendirildiğini söyledi. “Ev sahibiyiz, kiracılar gider ev sahipleri kalır” ifadelerini kullanan Özel, mücadelenin CHP çatısı altında devam edeceğini vurguladı. Bununla birlikte, temyiz sürecinin uzaması ve seçim takviminin yaklaşması durumunda farklı siyasi senaryoların da gündeme gelebileceği yorumları yapılıyor.
Öncelik parti içi uzlaşı
Mahkemenin kayyım atamak yerine “mutlak butlan” yönünde karar vermesi, Kemal Kılıçdaroğlu açısından partiyi kısa sürede olağanüstü kurultaya götürme zorunluluğunu ortadan kaldırdı. Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar, ilk aşamada parti içinde uzlaşma zemini aranacağını, ardından ise mahalle delegelerinden başlayacak olağan kongre sürecinin işletilebileceğini ifade ediyor.
Diğer yandan Özgür Özel yönetiminin delege imzalarıyla olağanüstü kurultay çağrısı yapabileceği konuşuluyor. Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğüne göre genel başkanın, Parti Meclisi’nin ya da delegelerin salt çoğunluğunun olağanüstü kurultay kararı alma yetkisi bulunuyor.
İmamoğlu ve yargılanan başkanlar için flaş iddia
Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde en fazla tartışılan konulardan biri, yeni yönetimin disiplin mekanizmasını nasıl işleteceği oldu. Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, haklarında yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları bulunan bazı belediye başkanları ile parti yöneticileri için disiplin süreçlerinin başlatılabileceğini öne sürüyor.
Bu kapsamda, Ekrem İmamoğlu dahil bazı isimler hakkında “üyeliğin askıya alınması” seçeneğinin değerlendirilebileceği yönünde yorumlar yapılıyor. Ancak Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu içindeki dengeler nedeniyle kısa vadede sert adımlar atılmasının düşük ihtimal olduğu ifade ediliyor.
Bahçeli'den açıklama
Muhalefet partilerinin önemli bölümü, mahkemenin verdiği kararı yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi’nin iç meselesi olarak değil, demokratik siyasete yönelik bir müdahale olarak değerlendirdi ve Özgür Özel yönetimine destek mesajı verdi. Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli ise yaptığı açıklamada, Özel’in yargı kararını tanımama yönündeki yaklaşımını doğru bulmadığını ifade etti. Bahçeli ayrıca, Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin geleceği adına ortak bir zeminde buluşması gerektiğini söyledi.