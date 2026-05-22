Son Mühür - BBC Türkçe, CHP hakkındaki “mutlak butlan” kararının ardından partide hem hukuki hem de siyasi açıdan yeni bir dönemin başladığını aktardı. Karar sonrası Özgür Özel ve parti yönetimi süreci “siyasi darbe” olarak değerlendirdiklerini belirtip mücadeleyi sürdürecekleri mesajını verdi. Parti kulislerinde ise dikkatler, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin atacağı adımlara çevrildi.

İstinaf mahkemesinin kararıyla birlikte CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ve bu süreçten sonra alınan kararların hukuki geçerliliği tartışma konusu haline geldi. Bu gelişmeyle, 25-26 Temmuz 2020’de yapılan 37. Olağan Kurultay’da seçilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin yeniden göreve dönmesinin önü açıldı.

Kararın etkisinin yalnızca genel başkanlık değişimiyle sınırlı olmadığı belirtilirken, 38. Kurultay sonrasında gerçekleştirilen olağanüstü kurultaylar, tüzük değişiklikleri ve parti programına yönelik düzenlemelerin de hukuken geçersiz sayılabileceği ifade ediliyor. Bu kapsamda, parti tüzüğüne dayanılarak oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi gibi yeni yapıların hukuki durumunun da tartışmalı hale geldiği değerlendiriliyor.

CHP'de iç savaş

Kararın ardından dikkatler yeniden göreve gelebileceği konuşulan Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerine çevrildi. Ancak geçen süre içinde CHP içerisindeki dengelerin önemli ölçüde değiştiği belirtiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde görev alan bazı isimlerin daha sonra Özgür Özel yönetiminde yer aldığı ya da “değişim” sürecine destek verdiği ifade ediliyor.

Öte yandan, o dönemde Parti Meclisi’nde bulunan bazı isimlerin belediye başkanı seçildiği, parti yönetiminden ayrıldığı veya TBMM’de farklı görevler üstlendiği belirtiliyor. CHP kulislerinde yapılan değerlendirmelerde, bu tablo nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve dönmesi halinde bile parti içinde tam anlamıyla hakimiyet sağlamasının kolay olmayacağı görüşü öne çıkıyor.

