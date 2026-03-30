Son Mühür- Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma çerçevesinde belediye içerisindeki gözaltı ve tutuklamalar dikkat çekiyor.

Son olarak Başkan Böcek’in başdanışmanı Cem Oğuz hakkında gözaltı kararı uygulanırken, belediyede görevli bir personelin de aynı dosya kapsamında gözaltına alındığı ifade edildi.

Gözaltılar zincirleme devam ediyor

Belediyeye yönelik operasyonlar yalnızca son gözaltılarla sınırlı değil. Daha önce de Başkan Muhittin Böcek’in şoförleri Aydın Günaydın ve Özer Uygun gözaltına alınmış, ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Şoförlerin tutuklanmasının ardından belediyede özel kalem biriminde görev yapan Yasin Y.’nin de gözaltına alındığı ve sonrasında tutuklandığı bilgisi kamuoyuna yansımıştı.

Rüşvet iddiaları dosyanın merkezinde

Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre, Muhittin Böcek’in 15 Ocak 2024 tarihinde Manisa’da gerçekleştirdiği bir görüşme öncesinde bir akaryakıt istasyonunda “rüşvet pazarlığı” yapıldığı öne sürüldü.

Ancak dosyada yer alan şoför ifadeleri bu iddialarla çelişti. Şoförler, söz konusu durakta herhangi bir para alışverişi ya da görüşmeye tanıklık etmediklerini, yalnızca kısa bir mola verildiğini ifade etti.

Cem Oğuz kimdir?

Gözaltına alınan Cem Oğuz’un mesleki geçmişi de dikkat çekiyor. Antalya doğumlu olan Oğuz, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı.

Meslek hayatında önemli görevler üstlenen Oğuz, İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi’nde iki ayrı dönemde yönetim kurulu başkanlığı yaptı. Ayrıca 2016-2020 yılları arasında İMO Genel Merkez yönetiminde görev aldı.