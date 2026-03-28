Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz’de yürütülen güvenlik faaliyetleri kapsamında tespit edilen şüpheli cisimlerin SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın bölgedeki harekât verilerine de yer verildi.

Karadeniz’de kesintisiz gözetim

MSB tarafından yapılan bilgilendirmede, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasının ardından 26 Mart 2022 tarihinden itibaren Karadeniz’de keşif, gözetleme ve karakol faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Bu süreçte deniz güvenliğini tehdit edebilecek unsurların tespitine yönelik çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği aktarıldı.

275 şüpheli cisim tespit edildi

Yürütülen faaliyetler kapsamında bugüne kadar toplam 275 şüpheli cismin belirlendiği kaydedildi. Yapılan teknik analizler sonucunda bu cisimlerden 10’unun mayın, 8’inin kamikaze insansız hava aracı (İHA) ve 11’inin ise kamikaze insansız deniz aracı (İDA) olduğu tespit edildi.

SAS timlerinden müdahale

Açıklamada, teşhis edilen tüm tehdit unsurlarının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan SAS timleri tarafından imha edildiği bildirildi. İmha faaliyetlerinin, deniz trafiğinin güvenliğini sağlamak amacıyla planlı ve kontrollü şekilde gerçekleştirildiği vurgulandı.

Güvenlik çalışmaları sürecek

Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğinin korunmasına yönelik operasyonların sorunsuz şekilde tamamlandığı belirtilirken, bölgedeki olası risklere karşı denetim ve müdahale faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.