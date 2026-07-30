Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir için fırtına uyarısı yayımladı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan değerlendirmelere göre, kent genelinde rüzgar sert esecek. Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran kuzeyli rüzgarların, Cuma gece yarısına kadar fırtına şeklinde sürmesi bekleniyor.

Rüzgar hızı yer yer saatte 70 kilometreyi bulacak. Tedbirli olmakta fayda var.

Fırtına iki gün boyunca etkili olacak

Son veriler kentin kuzeybatı kesimlerinde rüzgarın şimdiden kuvvetlendiğini gösteriyor. Rüzgarın hamleli olarak 40 ila 60 km/saat, fırtına anında ise 70 km/saat hıza ulaşacağı tahmin ediliyor. Haritada tüm ilçeler "Az Tehlikeli" (sarı kod) kategorisinde yer aldı.

Uyarı periyodu 30 Temmuz Perşembe saat 14:49 itibarıyla başladı. Etkisi 31 Temmuz Cuma saat 23:59’a kadar devam edecek.

Çatı uçması ve ulaşımda aksamalara dikkat

Yetkililer olumsuzluklara karşı kent sakinlerini uyardı. Rüzgarın yaratabileceği başlıca riskler ise şu şekilde belirtildi:

Çatı uçması

Ağaç ve direk devrilmesi

Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar

Vatandaşların özellikle dış mekanda bulunurken ve araç kullanırken dikkatli olması isteniyor. Vatandaşın tedbirli davranmasında fayda olacak.

