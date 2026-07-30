Son Mühür / Yağmur Daştan - Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını bildirmesi siyasette taşları yerinden oynattı. Davutoğlu’nun bundan süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken Gelecek Partisi İzmir’in kurucu il başkanlığı görevini üstlenen ve İzmir siyasetinin yakından tanıdığı Cem Kavur, dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu. Gelecek Partisi’nin bugün geldiği noktanın oldukça üzücü olduğunu ifade eden Kavur, Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti’ye de tepki gösterdi. YENİ Parti için Kavur, “En büyük kötülüğü muhalefete yaptılar” dedi.

“Bu kadar kirliliğin içinde duramadı”

Gelecek Partisi’nin feshedilmesini yorumlayan Kavur, “Hayırlı olsun. Siyaset iyi gitmiyor, kaliteli insanlar da yok. Her ne kadar Gelecek Partisi’nden ayrılmış olsam da Ahmet Davutoğlu çok iyi bir insan ve akademisyen. Fakat çok iyi bir politikacı değil. Bunu kötü anlamda asla söylemiyorum. Bence bu kadar kirliliğin içinde duramadı ve dayanamadı” diye konuştu.

YENİ Parti tepkisi: Muhalefeti bitirmeye çalışıyorlar

“CHP’nin bölünmesi Türk siyasi hayatına çok büyük zarar verecek” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Kavur, “Zaten siyaset çok sıkıntılıydı şimdi ise tamamen muhalefeti bitirmeye çalışıyorlar. En büyük kötülüğü muhalefete yaptılar. 91 tane milletvekili 200 tane belediye başkanından söz ediliyorsa demek ki siz CHP’de istediğiniz her şeyi yaptırabilecek noktadaydınız. İstediğiniz delegeyi alabilir, istediğiniz sistemde istediğiniz kişiyi alabilirdiniz. Ayrılıp da parti kurmanın anlamı ne? Siz muhalefeti paramparça ediyor, ‘AK Partili’ diye Kemal Kılıçdaroğlu’nu suçluyorsunuz. Ayrılmayın, içeride durun ve siyasetinizi yapın. Zaten 6 ay sonra seçim yapılacak yine seçileceksiniz. Bunu engellemenin mümkünatı yok. Bakmayın siz ikiye bölündüklerine… Tek bir şeye inanıyorum; eğer CHP içinde kalsalardı tutuklu kimseyi destekleyemeyeceklerdi, Kılıçdaroğlu izin vermeyecekti. Bana göre YENİ Parti ile şimdi kim tutukluysa, suçluysa onu savunmaya geçecekler” ifadelerini kullandı.

“Davutoğlu Türk siyasetinde olmalı”

Gelecek Partisi’nin kuruluşunda oldukça emek harcandığının da altını çizen Kavur, “Zaten 4 milletvekili kaldı. Kalanlar da AK Parti’ye mi yoksa YENİ Parti’ye mi geçerler bilemiyorum. Fakat şunu söyleyebilirim ki bu partinin kuruluşuna çok emek verildi. Oradaki insanların tek hayali Türkiye’yi daha ileriye taşımaktı. Bence Ahmet Davutoğlu Türk siyasetinde olmalı, Gelecek Partisi’nde görev alan pek çok kişinin de yine siyasete devam etmesi lazım. Çünkü kolay bir süreçten geçmediler. Seçimin olmadığı, para desteğinin olmadığı bir yerde siyaset yapmak daha da zor. Bu insanlar böyle bir ortamda hiçbir beklentileri olmadan siyaset yaptı. Keşke bu arkadaşları siyasetin içinde tutabilsek” diye konuştu.