Son Mühür/ Osman Günden- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ve İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, kentteki esnaf ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmek üzere sahaya çıktı. Çalışmalarına CHP İzmir İl Başkanlığını ziyaret ederek başlayan İlgezdi, İzmir’in partinin iktidar hedefindeki kritik rolünü hatırlattı ve il yönetimine başarılar diledi.

Ekonomik kriz ve genç istihdamı ön planda

İl başkanlığındaki görüşmenin ardından heyet, Buca’da bulunan OTOKENT’e geçti. OTOKENT Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Demir ile bir araya gelen CHP heyeti, otomotiv sektörünün ve bölge esnafının karşılaştığı sorunları dinledi.

Saha çalışmasında ekonomi yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gamze Akkuş İlgezdi, krizin en çok gençleri etkilediğini belirtti. İlgezdi, mevcut eğitim ve büyüme politikalarının genç nüfusu üretim sürecinden uzaklaştırdığını vurgulayarak ne eğitimde ne de istihdamda yer alan gençlerin durumunun endişe verici boyutlara ulaştığını ifade etti.

İl Başkanı Utku Gümrükçü ise OTOKENT’in İzmir ve Türkiye için önemli bir güven noktası haline geldiğini belirtti. Gümrükçü, esnafın taleplerini ve sektörün yaşadığı tıkanıklıkları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşımaya devam edeceklerini söyledi.

"Demokrasi örgütlü yapılarla güçlenir"

Heyetin bir sonraki durağı Bayraklı’da faaliyet gösteren Ege Güç Birliği Konfederasyonu oldu. Farklı illerin hemşehri derneklerini tek çatı altında toplayan konfederasyonda, Genel Başkan Tolga Eleman ve yönetimiyle görüşüldü.

Sivil toplum kuruluşlarının kent kültürüne ve demokrasiye katkısına değinen İlgezdi, Türkiye’nin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunların çözümüne dair CHP’nin hazırlıklı olduğunu dile getirdi. Utku Gümrükçü de parti olarak gündelik tartışmalar yerine doğrudan vatandaşın ve STK’ların sorunlarına odaklandıklarını, liyakat esaslı bir yönetim anlayışını sahada anlatmayı sürdüreceklerini aktardı.