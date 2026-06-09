Son Mühür - AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre saat 08.56’da meydana gelen depremin merkez üssü Akdeniz olarak açıklandı. Kaş ilçesine yaklaşık 191 kilometre mesafede kaydedilen depremin 4,0 büyüklüğünde ve 8,28 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Deprem sonrası herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.

AFAD paylaştı

AFAD'ın paylaştığı deprem verileri şu şekilde:

Büyüklük:4.0 (Ml)

Yer:Akdeniz - [191.22 km] Kaş (Antalya)

Tarih:2026-06-09

Saat:08:56:55 TSİ

Enlem:34.74861 N

Boylam:28.34194 E

Derinlik:8.28 km