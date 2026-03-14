Son Mühür - Kuzey Kore, cumartesi günü yaptığı yeni balistik füze denemesiyle bölgedeki tansiyonu yeniden yükseltti. NHK, Pyongyang yönetimi tarafından fırlatılan füzenin Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesinin (EEZ) dışına düştüğünün değerlendirildiğini aktardı. Japonya Deniz Güvenlik Servisi ise Moskova saatiyle 07.30’da (yerel saatle 13.30) yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’den bir balistik füze fırlatıldığını tespit ettiklerini duyurdu.

Denize düştü

Japonyalı yetkililer, ilk bilgilendirmenin ardından kısa süre içinde yeni bir açıklama yaptı. Deniz güvenlik birimleri, fırlatılan füzenin yaklaşık bir dakika içinde denize düştüğünü ve Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesinin dışındaki sulara indiğinin değerlendirildiğini bildirdi. Yetkililer, şu ana kadar Japonya toprakları ya da kara suları açısından doğrudan bir tehdit tespit edilmediğini açıkladı.

Tokyo yönetiminden acil toplantı

Olayın ardından Sanae Takaichi, ilgili kurumlara acil talimat verdi. Takaichi, füze fırlatılmasına dair tüm bilgilerin süratle toplanıp analiz edilmesini, elde edilen verilerin gecikmeden kamuoyuyla paylaşılmasını ve uçaklar ile gemilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Gerilim tavan yaptı

Kuzey Kore’nin balistik füze denemeleri, son yıllarda Japonya, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri ile Pyongyang yönetimi arasındaki güvenlik gerilimini sık sık artırıyor. Uzmanlar, bu tür testlerin Kore Yarımadası’nda askeri caydırıcılık yarışını hızlandırdığını ve bölgedeki güvenlik mimarisini daha kırılgan bir hale getirdiğini belirtiyor.