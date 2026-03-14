Türk savunma sanayisinin küresel ölçekteki öncüsü Baykar, insansız hava aracı ailesine stratejik bir güç çarpanı daha ekledi. Milli imkanlarla geliştirilen K2 Kamikaze İHA, yapay zeka ve sürü teknolojileriyle donatılmış yapısıyla operasyon sahasına adım attı. Keşan’daki test merkezinden havalanan beşli K2 filosu, Saros Körfezi semalarında gerçekleştirilen iki günlük denemelerde "V", "çizgi" ve "sağ kademe" gibi karmaşık formasyon uçuşlarını hatasız bir şekilde sergileyerek otonomi kabiliyetini kanıtladı.

Mühimmatı bırakıp üsse dönebiliyor

K2 platformu, gelişmiş yazılım mimarisi sayesinde sürü içerisindeki diğer araçlarla anlık koordinasyon kurabiliyor ve "Turan" ile "duvar" gibi kritik taktik dizilimleri başarıyla uygulayabiliyor. Literatürdeki "feda edilebilir" araç kavramına yeni bir soluk getiren bu proje, sadece imha odaklı değil, aynı zamanda mühimmatını bıraktıktan sonra üsse dönebilen yeniden kullanılabilir versiyonlar üzerinde de çalışıyor. Bu yaklaşımın temel amacı, yüksek maliyetli mühimmat kullanımını optimize ederek düşük maliyetli ancak yüksek etkili sistemlerle düşman unsurlarını etkisiz hale getirmek olarak öne çıkıyor.

Sınıfının en büyüğü

Teknik kabiliyetleri bakımından sınıfının en büyüğü olma özelliğini taşıyan K2, 800 kilogramlık kalkış ağırlığı ve tam 200 kilogramlık harp başlığı kapasitesiyle dikkat çekiyor. 2 bin kilometreyi aşan menzili ve 13 saati bulan havada kalış süresi, araca stratejik derinlik kazandırırken, kısa pistlerden iniş-kalkış yapabilmesi lojistik bir avantaj sağlıyor. Ayrıca platformun seyrüsefer sistemi, küresel konumlama sinyallerinin kesildiği yoğun elektronik harp ortamlarında bile yer şekillerini görsel olarak tarayarak hedefine otonom bir şekilde ilerleyebiliyor.

Dünya liderliğini güçlendirdi

Başarısını ticari rakamlarla da taçlandıran Baykar, 2025 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşarak bu alandaki dünya liderliğini pekiştirdi. Gelirlerinin yüzde 90’ından fazlasını dış satımdan elde eden şirket, bugüne kadar toplam 37 ülkeyle yaptığı anlaşmalarla Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatındaki sürükleyici gücü olmayı sürdürüyor.