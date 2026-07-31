İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütmekte olduğu soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri noktalandı. Aralarında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da yer aldığı 6 şüpheli, işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Savcılık, dosya kapsamında yürüttüğü değerlendirme neticesinde bazı şüpheliler hakkında tutuklama, bazıları hakkında ise adli kontrol talebini gerçekleştirdi.

Başkan dahil 4 tutuklama!

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın tutuklama talebiyle sevk ettiği Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile Alihan Koçoğlu, Burçin Çevik ve Bülent Orhan Tozkoparan hakkında tutuklanmalarına hükmetti.

İki kişi adli kontrol şartıyla serbest!

Soruşturma çerçevesinde Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü ile Adem Altıntaş ise savcılık tarafından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Hakimlik, her iki şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.